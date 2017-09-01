10 крупнейших банков мира работают над созданием криптовалюты

Алматы. 1 сентября. КазТАГ – Крупнейшие мировые банки — Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street — работают над запуском новой формы валюты для проведения моментальных расчетов и клиринга по сделкам с ценными бумагами, пишет газета Коммерсантъ.

«Новую криптовалюту начал разрабатывать швейцарский банк UBS совместно с Clearmatics Technologies в августе прошлого года. Она была названа utility settlement coin (USC, «практичная денежная единица для расчетов»). К ее разработке присоединились BNY Mellon, Deutsche Bank и Santander. Банки хотят повысить эффективность финансовых операций с помощью ускорения их заключительных этапов», — говорится в сообщении.

Как отмечает Financial Times, в данный момент работа над проектом перешла в новую стадию. Участники обсуждают USC с центробанками и работают над дополнительными мерами ее защиты.

По словам главы стратегических инвестиций и инноваций в сфере финансовых технологий UBS Хайдера Джеффри, запуск новой криптовалюты планируется ближе к концу 2018 года. Первым шагом станет проведение платежей в разных валютах между банками. Он также отметил, что внедрение технологии в операции с ценными бумагами реализовать сложнее, так как для этого их самих необходимо перевести в блокчейн, иначе получить выгоду в виде экономии времени и сокращения капитала для резервирования не получится.

«Сегодня распределенный реестр (blockchain) — одна из самых новаторских технологий. Мы видим несколько выгод от этого проекта — от снижения рисков до повышения эффективности использования капитала на финансовых рынках», — цитирует ТАСС Ли Брейна из технологической дирекции в инвестиционно-банковском подразделении Barclays.

Технология «блокчейн» основана на структурировании информации о транзакциях в виде блоков — структур для записи группы транзакций в системе. Чтобы транзакция считалась состоявшейся, ее необходимо математически «подтвердить», после чего уже группа транзакций записывается в блок. Главное свойство блокчейна — неизменяемость: внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных вычислительных ресурсов.