Иран соблюдает ограничения в соответствии с ядерным соглашением — МАГАТЭ

Алматы. 1 сентября. КазТАГ – Согласно опубликованному в четверг докладу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран соблюдает ограничения, установленные соглашением по его атомной программе с мировыми державами, сообщает ТАСС.

«По состоянию на 21 августа иранские запасы низкообогащенного урана составляют 88,4 кг, что значительно ниже установленного ядерной сделкой предельного количества в 202,8 кг, отмечает агентство. Степень обогащения этого урана не превышает определенного соглашением предела в 3,67%. Запасы тяжелой воды, которыми располагает Иран, составляют 111 тонн, что ниже предельного количества в 130 тонн», — говорится в сообщении.

Напомним, Иран и «шестерка» мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома, приняв совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Исламской Республике.