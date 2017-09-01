Впервые в Астане пройдет всемирный карнавал кукол

Астана. 1 сентября. КазТАГ – В Астане открывается неделя кукольных театров, сообщила пресс-служба столичного управление культуры, архивов и документации.

«С 1 по 8 сентября в рамках всемирного карнавала кукол в столице Казахстана свое искусство представят коллективы кукольных театров из 47 стран мира. Мероприятие начнется 1 сентября с шествия всех участников карнавала от набережной р.Есиль до здания казахского драмтеатра, где состоится официальное открытие международного карнавала и гала-концерт», — говорится в распространенном сообщении.

Как отмечается, всемирный карнавал кукол (World Puppet Carnival) — большое событие для Астаны и «стимул по продвижению искусства кукловодов, культурного обмена и сотрудничества с другими странами». «Все постановки повествуют о вечных нравственных ценностях и лучших человеческих качествах: о любви, дружбе, доброте и трудолюбии. Маленькие зрители не останутся равнодушными и не только получат хорошие уроки о простых человеческих отношениях, но и познакомятся с традициями других народов», — сообщили в управлении.

В рамках карнавала первым выступит театр кукол акимата города Астаны со спектаклем «Ер төстік». Свое творчество на суд столичных зрителей представят также кукольные театры России, Болгарии, Туниса, Португалии, Румынии, Франции, Китая, Великобритании, Ирана, Аргентины, Албании, Франции, Эстонии, Австралии, Бразилии, Турции, Венгрии, Японии, Испании, Италии, Южной Кореи, Бельгии, Словении, Германии и др.

«Программа карнавала на всю неделю насыщена до предела — уличные шествия, представления под открытым небом и ежедневные показы спектаклей, которые будут проходить в здании Театра кукол города Астаны и в Казахском драматическом театре им. К.Куанышбаева», — проинформировали в столичном управлении культуры.