ЕЭК готова ужесточить требования к игрушкам

Алматы. 1 сентября. КазТАГ – В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поддержали предложение «Гринписа России» ужесточить требования технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности игрушек», расширив список контролируемых фталатов, пишут «Ведомости».

«Доказано, что фталаты могут вызывать нарушения эндокринной системы и приводить к ожирению, диабету, бесплодию и даже раку. Особенно чувствительны к этим опасным веществам маленькие дети», — заявила глава проекта «Честные игрушки» «Гринпис России» Нина Лесихина.

Как сообщают активисты, ранее экологи и общественные организации из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России проверили детские игрушки, присутствующие на рынке стран ЕАЭС, на наличие опасных для здоровья веществ. Игрушки для исследования были выбраны по итогам голосования и консультаций с родителями, в которых приняли участие более 3 тыс. человек. Результаты лабораторного анализа показали, что все образцы содержат разные виды фталатов — химических соединений для придания заданных свойств материалам, что крайне опасно для здоровья.

«Нужно идти к тому, чтобы заменять их другими пластификаторами. У нас есть институт, который разрабатывает методы контроля и других фталатов, кроме тех, что у нас сегодня определены техрегламентом. Как только будет отработана методика и мы получим заключение профильных институтов по здоровью людей, конечно, мы будем ужесточать эти нормы», — пообещали в ЕЭК.