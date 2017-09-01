Казахстанское подразделение ПВО пройдет учение «Боевого содружества-2017» в России

Алматы. 1 сентября. КазТАГ – Подразделение войска противовоздушной обороны (ПВО) Казахстана примет участие в совместном учении объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ «Боевое содружество-2017», сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В совместном учении «Боевое содружество-2017», кроме Российской Федерации, примут участие подразделения войск ПВО вооруженных сил пяти государств-участников СНГ: Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Армения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны в четверг.

Всего в совместном учении, которое пройдет с 4 по 8 сентября на полигоне «Ашулук» в Астраханской области, будут участвовать более 2 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», ЗРПК «Панцирь-С», а также самолеты МиГ-29СМТ, Су-24, Су-34, Су-27, Су-30СМ, Су-35, Су-25, МиГ-31, Ту-22М3, вертолеты Ми-8АМТШ и другая техника.

Как отмечается, более 50 самолетов истребительной, бомбардировочной, штурмовой и дальней авиации уже выполнили перебазирование на оперативные аэродромы в рамках подготовки к совместному учению объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ «Боевое содружество-2017».

«В рамках мероприятий летчики отработают преодоление системы ПВО условного противника, ближний маневренный воздушный бой, пуски неуправляемых ракет и стрельбы из авиационной пушки по наземным целям, бомбометание, а также отражение массированного ракетного авиационного удара противника», — уточнила пресс-служба.