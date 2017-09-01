В Астане появится «Сад дружбы Казахстан-Корея»

Астана. 1 сентября. КазТАГ – В Астане появится зеленая зона «Сад дружбы Казахстан-Корея», сообщили в медиацентре столичного акимата.

«Согласно подписанному меморандуму о взаимопонимании между акиматом города Астаны и службой лесного хозяйства республики Корея, в настоящее время в столице ведется строительство зеленой зоны «Сад дружбы Казахстан-Корея», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата в четверг.

Как отмечается, этот объект будет располагаться на пересечении улиц Жауказын и М.Макатаева в мкр. «Чубары». Общая площадь сада составляет 1,2 га.

Проект предусматривает устройство малых архитектурных форм с беседками, ротондами в корейском национальном стиле. Также на территории зеленой зоны будет построено водохранилище. На сегодняшний день известно, что проект полностью реализуется за счет инвестиционных средств корейской стороны, бюджет которого составляет около $1 млн.

Строительство объекта в Астане началось в начале мая, а его официальное открытие планируется в конце сентября.

«Целью создания сада дружбы является укрепление сотрудничества и развитие мест для отдыха горожан и гостей столицы», — поясняется в сообщении.