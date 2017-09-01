Алматы. 1 сентября. КазТАГ — Казахстан впервые примет участие в ярмарке Китай-АСЕАН в качестве специально приглашенного партнера по сотрудничеству, сообщает агентство «Синьхуа».

Как отмечается, на 14-ю ярмарку Китай-АСЕАН приедет правительственная делегация и бизнесмены Казахстана в целях укрепления сотрудничества между двумя странами в сферах торговли и сельского хозяйства.

«Мы надеемся на содействие торговым связям со странами-членами АСЕАН путем участия в нынешней ярмарке», — подчеркнул советник-посланник посольства Казахстана в Китае Ракымжан Рахимов на совместном брифинге и посольства РК в КНР и секретариата ярмарки.

По словам замглавы секретариата ярмарки Ян Яньянь, для содействия сотрудничеству между странами вдоль «Пояса и пути» с этого года механизм специально приглашенных почетных стран-гостей будет заменен на механизм специально приглашенных партнеров по сотрудничеству.

В рамках ярмарки запланирован также первый форум между районами Китая и Казахстана, демонстрация имиджа государств и оригинальных товаров.

Кроме того, Казахстан проведет презентацию преимуществ страны в таких областях, как сельское хозяйство, торговля, инвестиции, культура, туризм и образование, и, в частности, продемонстрирует бизнес-возможности в сотрудничестве в рамках «Пояса и пути».

Между тем на 14-й ярмарке Китай-АСЕАН впервые будет отведена выставочная зона, посвященная в основном экспозиции товаров, характерных для стран вдоль «Пояса и пути»: Казахстана, Шри-Ланки, Египта, Непала, Пакистана, Индии, Республики Корея.

14-я ярмарка Китай-АСЕАН пройдет с 12 по 15 сентября 2017 года в Наньнине, административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района Южного Китая под девизом «Совместное строительство морского Шелкового пути XXI века и выявление роли туризма в содействии интеграции региональной экономики».