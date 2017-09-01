Медики сообщили о состоянии 3-х отравившихся метаном шахтеров из «АрселорМиттал Темиртау»

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Караганда. 1 сентября. КазТАГ – Трое отравившихся метаном шахтеров компании «АрселорМиттал Темиртау» чувствуют себя удовлетворительно, сообщили о состоянии своих пациентов врачи в пятницу.

«Александр Иванов и Аят Турсыбеков в сознании и их жизням ничто не угрожает. Предварительный диагноз — отравление метаном легкой степени», — прокомментировал информацию медиков директор по медицинским вопросам угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Илья Вальштейн.

Как сообщили сотрудники медицинского центра, А. Иванов и А. Турсыбеков сейчас находятся в токсилогическом отделении под наблюдением врачей, а третий шахтер Владимир Калядка уже минувшим вечером вернулся домой.

Напомним, в день аварии на шахте «Казахстанская» 31 августа в 13.00 трое шахтеров обратились за помощью к медицинским сотрудникам предприятия. После осмотра они были направлены на обследование в областной медицинский центр.

Как сообщалось, в четверг около 4 утра в Шахтинске Карагандинской области на вентиляционной сбойке (проходческий забой) шахты «Казахстанская», принадлежащей «АрселорМиттал Темиртау», произошел внезапный выброс угля и газа. На аварийном участке оказались 4 человека. 3 человека без признаков жизни были обнаружены работниками шахты. По данным областного управления здравоохранения, также пострадали 4 человека: трое из них были доставлены в областной медицинский центр с отравлением метаном средней степени тяжести, еще один получил легкое отравление.

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