Власти Южной Кореи не рассматривают размещение в стране ядерного оружия США

Алматы. 1 сентября. КазТАГ – Администрация президента Республики Корея заявила, что не рассматривает возможность развертывания в стране американского ядерного оружия, сообщает ТАСС.

«Мы никогда не думали, что должны размещать ядерное оружие США», — цитирует агентство Yonhap пожелавшего остаться неназванным представителя администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

При этом собеседник отметил, что правительство уважает договор о нераспространении ядерного оружия, вступивший в силу в 1970 году, и продолжит выстраивать свою политику в его рамках.

Как сообщается, 16 августа корейская партия свободы, главная оппозиционная партия страны, приняла решение добиваться развертывания на территории республики тактического ядерного оружия США.

Депутаты договорились добиваться размещения в стране американского ядерного арсенала, который был вывезен в 1991 году после подписания Сеулом и Пхеньяном декларации о безъядерном статусе Корейского полуострова. По словам законодателей, это необходимо для «уравновешивания северокорейской ядерной угрозы».