В Алматинской области предприниматели открыли парк по программе «Туған жер»

Алматы. 1 сентября. КазТАГ — В рамках программы «Туған жер» в с. Ащибулак Енбекшиказахского района состоялось торжественное открытие парка отдыха, сообщила пресс-служба акима Алматинской области.

«Нужно отметить, что первый проект в рамках программы «Туған жер» реализуется как раз здесь, в Енбекшиказахском районе. Это положительный пример для всех нас. Думаю, что такое благородное начинание найдет поддержку жителей нашей области», — приводит пресс-служба приветственную речь акима области Амандыка Баталова в сообщении, распространенном в пятницу.

Как отмечается, новый парк открыт благодаря семье Сабировых. На реализацию этого проекта они выделили около Т30 млн собственных средств.

В парке общей площадью 1 га размещен футбольный корт, детские игровые площадки, спортивная площадка для игры в стритбол, концертная сцена на 130 мест, при этом вся территория парка благоустроена, имеется освещение, высажено более 100 молодых деревьев и декоративных кустарников.

Как поясняют Сабировы, они решили не останавливаться на достигнутом и собираются дальше участвовать в реализации программы «Туған жер». В их планах – строительство подобных парков в селах Жана турмыс и Казахстан.