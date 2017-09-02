Аким Атбасарского района и его заместитель арестованы по подозрению во взяточничестве

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Астана. 2 сентября. КазТАГ — Аким Атбасарского района Андрей Никишов и его заместитель Айткабыл Серкебаев арестованы по подозрению во взяточничестве, сообщила пресс-служба агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.

«31 августа т.г. Никишов и Серкебаев задержаны с поличным при получении очередной части взятки в размере 4 млн тенге от директора ТОО «ИшимСтройИнвест» Бапхоева за общее покровительство, выраженное в подписании актов выполненных работ по ремонту котельных и теплотрасс г.Атбасар и беспрепятственном перечислении денежных средств», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

«2 сентября т.г. Никишов и Серкебаев с санкции суда г.Кокшетау арестованы», — указано в сообщении.

Как поясняется, они обвиняются в незаконном сборе денег от подрядчиков, выполняющих работы по заказу районного акимата, за «работы по ремонту дорог, социальных объектов, очистке русел рек и укреплению дамбы», снос пострадавших от паводка домов «без проведения процедур госзакупок».

Как утверждают в госагентстве, общая сумма полученных взяток может превышать Т10 млн. Ведется досудебное расследование.

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