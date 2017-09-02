В Астане силовые структуры локализовали конфликт между охранниками и строителями «Абу-Даби плаза»

Астана. 2 сентября. КазТАГ — В Астане силовые структуры локализовали конфликт между охранниками и строителями комплекса «Абу-Даби плаза», сообщил начальник столичного ДВД генерал-майор полиции Амантай Аубакиров.

«Между рабочими и охранной структурой произошел конфликт на бытовой почве на КПП строительного объекта «Абу-Даби плаза». На место конфликта выезжали представители акимата и правоохранительных органов. Принятыми мерами конфликт локализован и обеспечена охрана общественного порядка. Проводится проверка», — сообщил А.Аубакиров в субботу.

По его словам, ситуация находится под контролем.

В свою очередь аким Астаны Асет Исекешев попросил горожан «воздержаться от лишних комментариев во избежание конфликтных ситуаций и провокаций».

«Проведены переговоры, инцидент исчерпан, по результатам будут приняты соответствующие меры», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее полиция перекрыла улицы Туркестан, Алматы и Мангилик Ел на Левом берегу Астаны. На месте дежурил спецназ.