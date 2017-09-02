В Астане ожидают с визитом президента Турции

Астана. 2 сентября. КазТАГ – Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила пресс-служба президента РК.

«В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также предстоящий официальный визит президента Турецкой Республики в Астану 9 сентября», — говорится в сообщении на сайте Акорды в субботу.

Также сообщается, что Р. Эрдоган поздравил Н. Назарбаева с праздником Курбан айт, пожелал ему крепкого здоровья и успехов, а народу Казахстана — процветания.

Лидеры стран также обменялись мнениями по вопросам проведения первого саммита ОИС по науке и технологиям, который состоится 10-11 сентября в Астане.

«Президенты договорились продолжить конструктивный диалог для дальнейшего углубления казахстанско-турецких отношений по широкому спектру направлений», — заключается в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.