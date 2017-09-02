Концерт памяти великого тенора Лучано Паваротти пройдет на сцене «Астана Опера»

Астана. 2 сентября. КазТАГ — Концерт, посвященный 10-й годовщине памяти великого итальянского тенора Лучано Паваротти, пройдет в камерном зале «Астана Опера», сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта Казахстана.

«Известные итальянские артисты 3 сентября в 19.00 выступят с уникальным проектом Pavarotti Forever, представленным регионом Эмилия-Романья и фондом им. Л. Паваротти в сотрудничестве с Театральной ассоциацией Эмилии-Романьи (ATER) и посольством Италии в Казахстане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прошло уже 10 лет, как не стало прославленного певца, но память о нем живет в сердцах слушателей и музыкантов. Этим концертом коллеги и последователи Л. Паваротти выражают свою любовь к знаменитому артисту.

«Вниманию жителей и гостей столицы будут предложены арии и дуэты из опер Дж. Верди, Дж. Россини, Э. Де Куртиса, а также инструментальные сочинения Э. Кракампа, Дж. Бриччальди, Л. Юга, Ф. Борна, В. Де Крешенцо», — сообщают в министерстве.

В этот вечер произведения из репертуара Л. Паваротти исполнят: лауреат международного конкурса Premio Vittoria Caffa Righetti Клаудиа Сассо (сопрано, Италия) и обладатель премии Pavarotti D’Oro, тенор из Кыргызстана, ныне живущий в Италии – Женишбек Ысманов.

Партию фортепиано исполнит Паоло Андреоли (Италия), пианист, аккомпанировавший Л. Паваротти во время занятий с его любимыми учениками.

Свое искусство представит флейтист, лауреат премии Грэмми, Премии Парижа, офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» Андреа Гриминелли, ученик Жан-Пьера Рампаля и Джеймса Голуэя.

«Этим концертом мы отдаем дань уважения великому певцу. Для выступления в «Астана Опера» я выбрал несколько пьес, которые играл совместно с маэстро Л.Паваротти, и некоторые из оперных арий, исполненных им во время концертов», — отметил А. Гриминелли.