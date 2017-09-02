Неработающие активы Народного банка после приобретения ККБ возросли до 22% от общего объема кредитов — Fitch

Алматы. 2 сентября. КазТАГ – Консолидированные неработающие активы АО «Народный банк Казахстана» после приобретения АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) увеличились до 22% от общего объема кредитов, говорится в сообщении Fitch Ratings.

«По оценкам Fitch, консолидированные неработающие кредиты Народного банка Казахстана (с учетом Казкоммерцбанка на валовой основе) после приобретения увеличились до 22% от кредитов по сравнению с 10% на конец I полугодия 2017 года, в то время как другие обесцененные кредиты (главным образом реструктурированные/стрессовые и высокорисковые кредиты с единовременным погашением) должны были повыситься с 11% до 18%», — указывается в информации Fitch.

При этом резервы под обесценение должны были увеличиться до 31% от валовых кредитов по сравнению с 11% на конец I полугодия 2017 года, покрывая 77% неработающих и обесцененных кредитов, что является существенным уменьшающим риск фактором.

Капитализация Народного банка, по мнению Fitch, в настоящее время является менее сильной, чем до приобретения, ввиду более слабых показателей по МСФО и увеличившегося незарезервированного объема неработающих и прочих обесцененных кредитов.

«Ожидается, что консолидированный показатель основного капитала по методологии Fitch после приобретения снизился до 14% по сравнению с 22% от взвешенных по риску активов на конец I полугодия 2017 года. В то же время неработающие кредиты и прочие обесцененные кредиты за вычетом специальных резервов выросли соответственно до 0,3x и 0,6x от основного капитала по методологии агентства по сравнению с 0,1x и 0,3x на конец I полугодия 2017 года», — утверждают аналитики.

Вместе с тем регулятивная капитализация относительно не затронута, поскольку инвестиции в капитал Казкоммерцбанка не вычитаются из регулятивного капитала Народного банка Казахстана. Показатели базового, основного и общего капитала у Народного банка Казахстана все составляли 22% от регулятивных активов, взвешенных по риску, на конец июля 2017 года, почти не изменившись относительно конца июня 2017 года.

«Консолидированные показатели прибыльности у Народного банка Казахстана, вероятно, изначально несколько снизятся ввиду слабой прибыльности ККБ до отчислений в резервы», — отмечается в тексте.

Fitch ожидает, что показатели «прибыль до отчислений в резервы/чистые кредиты» и «операционная прибыль/активы, взвешенные по риску» снизятся приблизительно на 2 п.п. относительно соответственно 8,4% и 4,8% в годовом выражении за I полугодие 2017 года. Генерирование капитала за счет прибыли также может сократиться до уровней, выраженных низкими двузначными числами, с 20% за I полугодие 2017 года.

«В качестве позитивного момента следует отметить, что прибыль до отчислений в резервы по-прежнему должна быть достаточной, чтобы в течение трех лет полностью зарезервировать неработающие и прочие обесцененные кредиты», — добавляют в рейтинговом агентстве.

Консолидированные ликвидность и профиль фондирования у Народного банка остаются сильными при высоколиквидных активах, оцениваемых на уровне около 60% от всех активов, частично благодаря покупке Казкоммерцбанком суверенных облигаций, которые могут быть использованы для сделок репо.