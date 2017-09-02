В казахстанских школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года

Алматы. 2 сентября. КазТАГ – В казахстанских школах 2 сентября проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года.

В первый класс в этом году пошли около 380 тыс. детей — на 10,5 тыс. больше, чем годом ранее, пишет «Казахстанская правда».

«К 1 сентября свои двери открыли 35 новых школ. Кроме того, в 300 школах завершен капитальный ремонт, а в 410 школах проведен текущий ремонт», — отмечает издание.

В этом году в школах продолжится переход на обновленное учебное содержание, начатое в прошлом году. На обновленную программу дополнительно переходят 2, 5 и 7 классы.

Кроме того, начинается пилотный проект ведения предметов на английском языке у более чем 1,5 тыс. учителей, которые окончили языковые курсы.

Напомним, в этом году школьные линейки и начало учебного года были перенесены на 2 сентября в связи с празднованием Курбан айта.