На срочную воинскую службу этой осенью планируют призвать 16 тыс. казахстанцев

Астана. 2 сентября. КазТАГ — В Казахстане стартует осенний призыв на срочную воинскую службу, сообщила пресс-служба министерства обороны РК.

«Осенью 2017 года в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Казахстан планируется призвать свыше 16 тыс. граждан 1999-1990 годов рождения», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Как поясняется, в соответствии с законом РК от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих», а также с указом президента РК от 16 марта 2017 года №449 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте-июне и сентябре-декабре 2017 года», «в целях комплектования воинских частей и учреждений Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК молодым пополнением осенью 2017 года, в Казахстане со 2 сентября текущего года к работе приступят призывные и медицинские комиссии».

Поясняется, что при отборе и распределении призывников по воинским частям будут учитываться их специальности, полученные до призыва. Комплектование воинских частей будет осуществляться по экстерриториальному принципу.

Также сообщается, что в министерстве обороны РК в рамках призывной кампании будет работать «горячая линия». Получить консультации можно по тел.: 8 (7172) 72-13-89 и 72-16-06.