В Алматы дорожное движение ограничено на 11 участках улиц

Алматы. 2 сентября. КазТАГ — Управление административной полиции ДВД Алматы напомнило горожанам, что в городе в связи с реконструкцией инженерных сетей ограничено движение транспорта на 11 участках улиц, сообщила пресс-служба ДВД.

«Временно ограничено или частично ограничено движение транспортных средств на следующих участках улиц: ул. Тобоякова — от пр. Сейфуллина до ул. Жансугурова; ул. Панфилова — от пр. Райымбека до ул. Маметовой; ул. Маметовой — от ул. Валиханова до ул. Пушкина; ул. Маметовой — от ул. Пушкина до ул. Нусупбекова; ул. Казыбек би — от ул. Чайковского до ул. Амангельды; ул. Амангельды — от ул. Казыбек би до ул. Толе би», — перечисляется в распространенной информации.

Кроме того, ограничено движение на ул. Айтеке би — от пр. Абылай хана до ул. Чайковского; ул. Масанчи — от ул. Жамбыла до ул. Кабанбай батыра; ул. Масанчи — от ул. Карасай батыра до ул. Толе би; ул. Аскарова — от ул. Саина до ул. Тополевой, и ул. Толе би — от ул. Тлендиева до ул. Утеген батыра.

Департамент внутренних дел Алматы, во избежание транспортных заторов на дорогах в первый день учебного года, просит водителей заранее корректировать свой маршрут движения и соблюдать правила дорожного движения.