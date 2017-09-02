Повышение рейтингов Народного банка является маловероятным в краткосрочной перспективе — Fitch

Алматы. 2 сентября. КазТАГ – Повышение долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) АО «Народного банка Казахстана» является маловероятным в краткосрочной перспективе, говорится в сообщении Fitch Ratings.

«Повышение рейтингов Народного банка Казахстана является маловероятным в краткосрочной перспективе, поскольку это потребовало бы успешной интеграции Казкоммерцбанка, снижения остающихся рисков по качеству активов и нормализации показателей последнего. Рейтинги Народного банка Казахстана могут быть понижены в случае ухудшения в будущем качества активов, что привело бы к существенному снижению капитализации», — указывается в информации Fitch.

Повышение РДЭ Казкоммерцбанка до уровня Народного банка Казахстана было бы возможным в случае более значительной интеграции Казкоммерцбанка с Народным банком Казахстана, что обусловило бы более высокую готовность предоставлять поддержку, подчеркивают аналитики.

«Это может произойти, если Народный банк Казахстана разработает для банка четкую стратегию и приведет риск-менеджмент Казкоммерцбанка в более близкое соответствие со своим, а также если Казкоммерцбанк продемонстрирует способность генерировать существенно более сильную прибыль от основной деятельности», — поясняется в тексте.

РДЭ Казкоммерцбанка могут быть понижены в случае сокращения способности или готовности материнской структуры оказывать поддержку Казкоммерцбанку.

Рейтинг устойчивости Казкоммерцбанка также может быть понижен, если, по мнению Fitch, ему потребуются существенные дополнительные резервы под обесценение или если прибыльность от основной деятельности будет устойчиво слабой, что может привести к снижению показателя основного капитала по методологии агентства.

«Повышение рейтинга устойчивости Казкоммерцбанка потребовало бы существенного сокращения его проблемных кредитов, накопленных с предыдущих периодов, без негативного влияния на капитализацию банка. Улучшение капитализации и более сильная прибыльность от основной деятельности также могут стать позитивными для рейтинга», — утверждают в рейтинговом агентстве.

Как сообщалось, 5 июля Народный банк Казахстана завершил сделку по приобретению 96,81% простых акций АО «Казкоммерцбанк» (ККБ).

Завершение сделок произведено после исполнения сторонами ряда необходимых предварительных условий, в том числе: завершение комплексных проверок со стороны Народного банка и Нацбанка РК; приобретение акционером Кенесом Ракишевым пакетов акций ККБ, принадлежащих Нуржану Субханбердину и АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»; полное погашение ссудной задолженности БТА перед ККБ; получение необходимых одобрений от регуляторных органов в Казахстане и иных применимых юрисдикциях; погашение Казкоммерцбанком своей задолженности перед ФНБ «Самрук-Қазына» на сумму Т41 млрд за акции БТА по сделке 2014 года.

Позже Народный банк докапитализировал Казкоммерцбанк на Т185 млрд и вернул Национальному банку РК свыше Т800 млрд, которые остались у Казкоммерцбанка после его покупки и после погашения за БТА банк.