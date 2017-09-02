Караганда. 2 сентября. КазТАГ — Работа на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области частично восстановлена, передает корреспондент КазТАГ.

«В настоящее время в аварийном забое ведутся работы по разгазированию. В этой зоне работают сотрудники ПВАСС. Работа в остальных забоях была восстановлена 31 августа в 14.00. На данный момент на шахте «Казахстанская» в работе 15 участков, 187 рабочих и 24 инженерно-технических работника. Угрозы для жизни людей нет», — говорится в сообщении АО «АрселорМиттал Темиртау», распространенном в субботу.

Как сообщалось, 31 августа около 5.00 в Шахтинске на вентиляционной сбойке (проходческий забой) шахты «Казахстанская», принадлежащей «АрселорМиттал Темиртау», произошел внезапный выброс угля и газа. На аварийном участке оказались 4 человека. 3 человека без признаков жизни были обнаружены работниками шахты.

По данным областного управления здравоохранения, также пострадали 4 человека: трое из них были доставлены в областной медицинский центр с отравлением метаном средней степени тяжести, еще один получил легкое отравление.