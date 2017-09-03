Экипаж корабля «Союз МС-04» вернулся на Землю

Алматы. 3 сентября. КазТАГ — Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-04», отстыковавшегося от Международной космической станции (МКС) в воскресенье, благополучно вернулись на Землю, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Спускаемый аппарат с космонавтом «Роскосмоса» Федором Юрчихиным и астронавтами NASA Джеком Фишером и Пегги Уитсон совершил посадку в казахстанской степи 3 сентября 2017 года в 04.22 мск. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее», — говорится в сообщении.

При этом более точные координаты приземления не указаны.

Продолжительность пребывания в космическом полете Ф. Юрчихина и Д.Фишера составила 136 суток, П. Уитсон – 290 суток.

«За время пребывания на МКС экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-50, МКС-51 и МКС-52, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями», — указано в информации.

Ранее сообщалось, что приземление спускаемого аппарата корабля «Союз МС-04» ожидается в 04.22 мск в 148 км юго-восточнее Жезказгана в Казахстане.