Fitch подтвердило рейтинги Народного банка на уровне «BB» и повысило рейтинги Казкоммерцбанка до «BB-»

Алматы. 2 сентября. КазТАГ – Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) АО «Народный банк Казахстана» в иностранной и национальной валюте на уровне «BB», повысило долгосрочные РДЭ АО «Казкоммерцбанк» с уровня «CCC» до «BB-», говорится в сообщении рейтингового агентства.

«Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Народного банка Казахстана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB» и исключило их из списка Rating Watch «негативный». Одновременно Fitch повысило долгосрочные РДЭ Казкоммерцбанка с уровня «CCC» до «BB-» и исключило их из списка Rating Watch «развивающийся». Прогноз по долгосрочным РДЭ обоих банков – «стабильный», — указывается в информации.

Как поясняется, данные рейтинговые действия следуют за приобретением Народным банком Казахстана 96,81% обыкновенных акций Казкоммерцбанка и рекапитализацией последнего в июле 2017 года.

Fitch напоминает, что приобретение было проведено после предоставления властями Казахстана и Народным банком Казахстана финансовой поддержки для Казкоммерцбанка, которая включала ряд действий.

Во-первых, государственный Фонд проблемных кредитов предоставил Т2,4 трлн крупнейшему проблемному заемщику банка, АО «БТА банк», что покрыло почти всю сумму непогашенной ссудной задолженности БТА перед Казкоммерцбанком. Во-вторых, Казкоммерцбанк использовал поступления от погашения кредитов БТА, главным образом для выплаты своего собственного стабилизационного кредита на сумму Т0,6 трлн от Национального банка РК и фондирования репо на сумму Т0,2 трлн.

В-третьих, Казкоммерцбанк также приобрел долгосрочные номинированные в тенге суверенные облигации на сумму Т1 трлн со средней купонной ставкой 9,25%. В-четвертых, Казкоммерцбанк создал дополнительные резервы в размере Т0,6 трлн, главным образом по обесцененным кредитам.

В-пятых, Народный банк Казахстана внес Т0,2 трлн в обыкновенный акционерный капитал Казкоммерцбанка. В-шестых, Казкоммерцбанк получил дополнительный доход в размере Т0,2 трлн (до налогообложения) по реструктуризации депозитов от Фонда проблемных кредитов. В-седьмых, Казкоммерцбанк заключил с Национальным банком РК валютный своп на Т1 трлн, чтобы иметь возможность закрыть свою открытую валютную позицию, перечислили аналитики.

Подтверждение долгосрочных РДЭ Народного банка Казахстана «BB», которые основаны на его рейтинге устойчивости «bb», и исключение этих рейтингов из списка Rating Watch «негативный» отражает мнение Fitch, что приобретение Казкоммерцбанка должно оказать лишь умеренное негативное влияние, а кредитоспособность Народного банка Казахстана после приобретения должна быть сопоставимой с его текущими рейтингами.

«Рейтинг устойчивости «bb» по-прежнему обусловлен сильной клиентской базой Народного банка Казахстана в стране, хорошими, хотя и несколько ослабшими прибыльностью и капитализацией, а также ограниченными рисками рефинансирования и сильной ликвидностью», — уточняется в тексте.

В свою очередь, повышение долгосрочных РДЭ Казкоммерцбанка с уровня «CCC» до уровня «BB-» отражает мнение Fitch об умеренной вероятности поддержки для банка в случае необходимости от Народного банка Казахстана. «Стабильный» прогноз по долгосрочным РДЭ Казкоммерцбанка отражает прогноз по рейтингам его материнского банка.

«Разница в один уровень между рейтингами Народного банка Казахстана и Казкоммерцбанка отражает неопределенность относительно перспектив прибыльности Казкоммерцбанка и, как следствие, готовности Народного банка Казахстана поддерживать дочернюю структуру в будущем, значительного размера Казкоммерцбанка относительно Народного банка Казахстана (что может сдерживать способность Народного банка Казахстана предоставлять поддержку при определенных обстоятельствах) и пока не проверенную на практике институциональную поддержку для Казкоммерцбанка», — утверждают аналитики Fitch.

Повышение рейтинга устойчивости Казкоммерцбанка с уровня «f» до «b» отражает улучшение структуры баланса и капитализации Казкоммерцбанка. Это улучшение стало результатом главным образом погашения в денежной форме кредитов компанией по управлению стрессовыми активами АО «БТА банк». Сумма задолженности по данным кредитам составляла 60% от активов Казкоммерцбанка до приобретения. Взнос в капитал Казкоммерцбанка со стороны Народного банка Казахстана на сумму Т185 млрд в сочетании с доходом до налогообложения в размере Т170 млрд от реструктуризации депозитов Фонда проблемных кредитов также способствовали улучшению покрытия резервами обесцененных кредитов, считают в Fitch.