В Зайсанском районе ВКО обнаружены артефакты, характерные для Афанасьевской культуры

Усть-Каменогорск. 2 сентября. КазТАГ — В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области обнаружены артефакты, характерные для Афанасьевской культуры, сообщил руководитель археологической группы, профессор Абдеш Толеубаев.

«Здесь впервые обнаружены артефакты, присущие для Афанасьевской культуры. Всего мы произвели паспортизацию по внешним признакам около 500 памятников истории того периода. В дальнейшем они будут открыты, изучены и «заговорят» об истории потомкам», — сказал А.Толеубаев во время визита акима ВКО Даниала Ахметова.

Также он сообщил, что возле с. Каратал впервые обнаружено захоронение представителей племени Уйсун. По словам ученого, артефакты из жизни предков, развивавших традиции Афанасьевской культуры, открывают новые страницы в истории Казахстана.

«Сейчас найдены очевидные свидетельства того, что еще 4,5 тыс. лет назад здесь жили предки, которые обладали высоким уровнем развития металлургии. Использовали краски, в том числе охру, обоюдоострые кинжалы», — пояснил ученый.

Как стало известно, в ближайшее время будет решен вопрос об увеличении финансирования археологических исследований, сооружении защитных куполов над курганами здесь и в Шиликтинской долине, которые успешно практикуются на Берельских курганах.