Казахстанцы на чемпионате мира по боксу завоевали «золото», 2 «серебра» и 3 «бронзы»

Алматы. 3 сентября. КазТАГ – На чемпионате мира по боксу в Гамбурге в финальных боях 2 сентября золотую медаль выиграл казахстанский боксер в весовой категории до 56 кг Кайрат Ералиев, сообщили в Казахстанской федерации бокса (КФБ).

По информации КФБ, соперником К. Ералиева в борьбе за «золото» был американец Дюк Раган. «Ералиев сразу взял преимущество и вел все 3 раунда. Поединок он выиграл со счетом 3:2», — уточнили в федерации.

«Абильхан Аманкул (75 кг) в финальном поединке уступил украинцу Александру Хижняку, чемпиону Европы 2017 года, а «супертяж» Камшибек Кункабаев — теперь уже трехкратному чемпиону мира азербайджанцу Магомедрасулу Меджидову. А.Аманкул и К.Кункабаев получат серебряные медали. Бронзу завоевали Василий Левит (91 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг) и Жомарт Ержан (49 кг)», — говорится в сообщении КФБ.

По числу чемпионов в Гамбурге абсолютное лидерство показала команда Кубы – 5 золотых медалей. По одном золоту – у Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Украины и Франции.