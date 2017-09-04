Новая турпрограмма предусматривает прибытие в Астану до 1 млн иностранных туристов в год

Астана. 4 сентября. КазТАГ – Астану к 2020 году будут посещать до 2 млн туристов в год, говорится в сообщении медиацентра столичного акимата.

«В разработанной новой программе по туризму мы ставим цель привлечь к 2020 году до 2 млн качественных туристов в год, из которых 1 млн – иностранных. В прошлом году общее количество туристов составило 831 тыс. Из них 273 тыс. – иностранные», – приводятся слова замакима Астаны Малики Бектуровой в опубликованном в понедельник сообщении.

Как отмечается, власти сейчас определяют перечень, включающий не менее 40 мероприятий международного уровня в год.

«Мы работаем над развитием центра притяжения туристов на базе наших культурных и спортивных объектов, развитием музеев и развлекательных центров. Нами были отобраны 6 культурных и спортивных объектов, таких как «Барыс Арена», «Астана Арена», Ледовый дворец «Алау», дворец мира и согласия, дворец «Жастар», столичный цирк, за счет передачи которых в доверительное управление экономия бюджетных средств составит порядка $11,9 млн ежегодно», – добавила М. Бектурова.