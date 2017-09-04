Мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо

Алматы. 4 сентября. КазТАГ – Мирные жители вернулись в воскресенье, 3 сентября, в свои дома в населенных пунктах провинции Алеппо, сообщает ТАСС.

«В город Телль-Рифаат и населенный пункт Хлиса на севере и юге от Алеппо из лагерей для беженцев автобусами были доставлены более 40 сирийских семей. Семьи мирных сирийцев, возвращающиеся в свои дома, также встречали в Кафер-Антуне, Ахрасе, Джубе и Вахшии», — говорится в сообщении минобороны РФ в понедельник.

Также отмечается, что Россия продолжает формирование национальных комитетов по примирению, успешно функционируют 3 зоны деэскалации — на юге страны, в районе Восточной Гуты и севере — провинции Хомс. Вопросы возвращения мирных жителей в свои дома и оказания им необходимой помощи, а также обеспечения гуманитарного доступа на территории зон деэскалации решаются представителями сирийских властей и оппозиции в ходе регулярных телемостов.

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании 4-х зон деэскалации на территории Сирии. Соглашение предполагает, что с 6 мая на этих территориях вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

Между тем 6-я международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса запланирована в Астане на 14-15 сентября. В ходе предстоящей встречи планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Участники намерены утвердить карты зон деэскалации в провинциях Идлиб, Хомс и Восточной Гуте, проекты положений о координационном центре, о рабочей группе по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.