Алматы. 4 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева . Развлекательный комплекс «Жара» горел в Астане, передает корреспондент агентства.

«4 сентября 2017 года в 05.44 в Астане, район Алматы, в развлекательном комплексе «Жара» произошло горение в кухонном помещении и кровли здания», — подтвердил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов в понедельник.

Пожар локализован в 06.10 и ликвидирован в 06.21.

Площадь пожара составила 110 кв м. Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействовано 40 человек личного состава и 13 единиц техники службы пожаротушения Астаны.