Президент Казахстана назначил нового члена Счетного комитета

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Астана. 4 сентября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Адылгазы Бергенева членом Счетного комитета, сообщила пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Бергенев Адылгазы Садвокасович назначен членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета», — говорится в сообщении на сайте Акорды в понедельник.

59-летний А. Бергенев ранее работал в должности первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области (2007-2008 годы), а с мая 2008 года по март 2009 года занимал пост акима ВКО.

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