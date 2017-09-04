Перестановки в правительстве направлены на цифровизацию Казахстана и усиление макроэкономики – Назарбаев

Астана. 4 сентября. КазТАГ — Оксана Скибан . Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, чем было обусловлено назначение двух новых заместителей премьер-министра РК.

«На часах модернизации счет идет не на годы, а на минуты. Казахстан должен обязательно успеть во всех направлениях. Этим было продиктовано укрепление позиций правительства, назначение двух новых заместителей. «Цифровой Казахстан», на который мы должны переходить, имеет огромное значение, все страны этим занимаются. (…) И им должен заниматься конкретный человек, каждый день отчитываться перед нами. От имени правительства на эту позицию я назначил Аскара Жумагалиева, который является специалистом в IT-технологиях по образованию и показал себя неплохим менеджером на должностях, на которые я назначил», — сказал Н. Назарбаев на совместном заседании обеих палат парламента в понедельник.

По словам главы государства, А. Жумагалиеву будет поручен «этот участок».

«Он (Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр РК — КазТАГ) должен иметь своих представителей в каждом министерстве, ведомстве, один из замов должен заниматься. Прежде всего, цифровизация нужна в национальных компаниях, производстве, правительстве», — уточнил президент.

Также он подчеркнул, что усиление макроэкономической части экономики поручается Ерболату Досаеву.

«Вам известен этот человек. Но были случаи, он как настоящий мужчина, джентльмен, тогда сам сложил полномочия, но это не его вина. Его опыт, образование и практическая работа позволяют нам надеяться, что он работу в области экономики, финансов, макроэкономики страны, а также социальный блок, который потребляет половину нашего бюджета, он, как менеджер, будет держать в своих руках. Я думаю, что это оправдано. Уверен, что поставленные задачи нам по силам», — заключил Н. Назарбаев.

Как сообщалось, в мае 2016 года в ходе совещания Н. Назарбаев объявил о моратории на некоторые нормы Земельного кодекса, вызвавшие общественный резонанс, а также поручил создать комиссию по земельной реформе.