Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин принял министра обороны Сербии

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4 сентября 2017 г., г.Астана

Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Аскар Мамин провел встречу с министром обороны Сербии Александром Вулиным.

В ходе встречи обсуждены актуальные направления двустороннего сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса Казахстана и Сербии. Стороны подтвердили готовность развивать совместные проекты в области военно-технического сотрудничества.

Первый заместитель Премьер-Министра РК отметил, что «ваш визит придаст дополнительный импульс развитию двусторонних казахстанско-сербских отношений», подчеркнув, что для наращивания сотрудничества есть большой потенциал.

Министр обороны Сербии в свою очередь отметил продуктивность визита в Казахстан, в ходе которого достигнуты конкретные договоренности для развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества. 

В ходе пребывания в Астане делегация министерства обороны Сербии во главе с А.Вулиным посетила объекты оборонно-промышленного комплекса.

Пресс служба Премьер-Министра РК

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