Величина прожиточного минимума в Казахстане в августе выросла на 5%

Астана. 4 сентября. КазТАГ – Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане в августе 2017 года составила Т25 667, что на 5% выше показателя предыдущего месяца, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, ВПМ в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в августе этого года по сравнению с декабрем 2016 года увеличилась на 19,3%, по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года — на 8,8%.

В структуре ВПМ доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,3%, фруктов и овощей – 16,3%, молочных, масложировых изделий и яиц – 14,5%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,5%, сахара, чая и специй – 2,4%.