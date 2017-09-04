В Алматы задержали 6 граждан Турции с поддельными паспортами

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Астана. 4 сентября. КазТАГ — Нарядом отдела пограничного контроля «Алматы» на рейсе, следующем по маршруту Тбилиси-Алматы, задержаны 6 граждан Турции, сообщила пресс-служба ПС КНБ РК.

«Нарядом отдела пограничного контроля «Алматы» на рейсе, следующем по маршруту Тбилиси-Алматы, были задержаны 6 граждан Турецкой Республики, предъявившие на проверку паспорта граждан этой же страны. Документы были с признаками полной подделки», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Как отмечается, задержанные объяснили, что пытались использовать территорию Казахстана в качестве транзита, с целью выезда в страны Евросоюза.

По факту задержания проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов.

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