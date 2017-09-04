Совместное заседание палат парламента Казахстана открылось в Астане

Астана. 4 сентября. КазТАГ — Оксана Скибан . Совместное заседание палат парламента РК, приуроченное к открытию III сессии VI созыва, с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева началось в Астане.

Совместное заседание палат парламента проходит в соответствии с пп.2 п.4 ст. 58 Конституции РК.

На заседании присутствуют 106 из 107 мажилисменов и 46 из 47 сенаторов, а также премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, представители администрации президента, руководители министерств.

В портфеле парламента находятся 27 законопроектов.

До конца года парламент собирается рассмотреть Кодекс о налогах и других обязательных платежах в бюджет и таможенном регулировании, Кодекс о недрах и недропользовании.

Кроме того, в портфеле парламента законопроекты по вопросам налогообложения, страховой деятельности, жилищных отношений, соцобеспечения, регулирования сферы агропрома. Также планируется принятие новой редакции закона о валютном регулировании и валютном контроле.