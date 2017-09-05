Цена на нефть Brent на бирже в Лондоне снизилась

Алматы. 5 сентября. КазТАГ – Цена на нефть Brent по итогам торгов в понедельник на лондонской бирже снизилась. Такие данные опубликованы на сайте биржи.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составила в Лондоне на Inter Continental Exchange (ICE) — ICE Brent Crude Futures $52,34 (-0,41)/барр.

Торги на Нью-Йоркской бирже NYMEX не проводились в связи с национальным праздником День труда, который отмечается в стране в первый понедельник сентября.