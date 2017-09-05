Совбез ООН провел экстренное заседание в связи с испытанием водородной бомбы КНДР

Алматы. 5 сентября. КазТАГ – Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным ядерным испытанием КНДР, сообщает Центр новостей ООН.

Выступая перед членами совета, заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Джеффри Фелтман назвал испытание «опасной провокацией».

«Д. Фелтман подчеркнул, что, по мнению главы ООН Антониу Гутерриша, это событие стало еще одним серьезным нарушением международных обязательств КНДР, подрывающим усилия международного сообщества по нераспространению ядерного оружия», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

«Генеральный секретарь рассчитывает, что совбез сохранит единство в этом вопросе и примет необходимые меры. Реакция на провокации со стороны КНДР должна включить «разумные и смелые» дипломатические шаги», — добавил Д. Фелтман.

Заместитель генерального секретаря также заявил от имени главы ООН, что гуманитарные задачи не должны отходить на второй план вне зависимости от политической ситуации. Население КНДР полагается на помощь международного сообщества.

Как сообщалось ранее, КНДР объявила об успешном испытании ядерной боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.