Казахстанский фонд гарантирования депозитов пока не соответствует отдельным принципам МАСВ

Алматы. 5 сентября. КазТАГ – Сергей Зелепухин . Национальному банку РК (НБРК) и Казахстанскому фонду гарантирования депозитов (КФГД) следует принять меры для того, чтобы соответствовать основным принципам Международной ассоциации страхования вкладов (МАСВ), считает независимый финансовый консультант Всемирного банка (ВБ) по финансовому сектору Колин Масеник.

По мнению эксперта, есть несколько «важных» несоответствий КФГД «основополагающим принципам» МАСВ.

«У КФГД отсутствует операционная независимость, поскольку его главным акционером выступает Национальный банк. Кроме того, он также является главным источником фондирования фонда», — заявила К. Масеник в ходе научно-практической конференции Международной ассоциации страхования вкладов.

В то же время эксперт обратила внимание, что у сотрудников КФГД, как и у работников НБРК, отсутствует «правовая защищенность».

«Это характерно не только для Казахстана, но и для ряда других развивающихся стран. Но отсутствие этой защищенности может привести к тому, что сотрудники фонда могут столкнуться с уголовным преследованием только из-за того, что они добросовестно выполняли свои прямые обязанности. Поэтому необходимо принять законодательные поправки, чтобы защитить как бывших, так и действующих сотрудников фонда. То же самое касается и работников Национального банка», — подчеркнула К. Масеник.

При этом она обратила особое внимание на то, что в этом вопросе есть и политические риски, которые могут исходить «от лиц, являющихся либо крупными, либо единственными акционерами крупнейших банков в стране».

«Эти риски могут наложить негласные ограничения на добросовестное выполнение сотрудниками фонда своих обязательств из-за страха подвергнуться судебному преследованию», — считает К. Масеник.

Другим несоответствием, по мнению эксперта, является то, что Нацбанк остается «единственным резервным источником фондирования».

«Здесь проблема заключается в том, что КФГД не может самостоятельно аргументировать и обращаться к парламенту и правительству за финансовой помощью в целях лучшего выполнения своих обязательств. То есть нет положения, которое предусматривало бы прямое финансирование фонда из бюджета даже в случае наступления системного кризиса», — подчеркнула она.

Кроме того, «критически слабые моменты», по словам К.Масеник, выявлены «в потоках информации и координации между заинтересованными сторонами в случае системного кризиса в банковской системе».

«Есть неадекватный обмен информацией между участниками системы безопасности финансового сектора, исходя из положения закона «О банковской тайне». Именно из-за этого страховщик вкладов не может своевременно получать информацию, в частности от тех, кто проводил аудит того или иного банка. Это касается и той информации, которая есть у надзорного органа по проблемным банкам. Из-за этого фонд не имеет возможности оперативно и своевременно предпринять свои меры реагирования», — подчеркнула эксперт.