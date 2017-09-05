Народный банк стал владельцем 99,72% простых акций Казкоммерцбанка

Алматы. 5 сентября. КазТАГ – АО «Народный банк Казахстана» стал владельцем 99,72% простых акций и 23,55% привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (ККБ), говорится в сообщении Народного банка, размещенного на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Как отмечается, по состоянию на 29 августа 2017 года были завершены расчеты по приобретению простых и привилегированных акций ККБ, а также глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются выпущенные простые и привилегированные акции ККБ. При этом срок приема от акционеров Казкоммерцбанка заявлений на продажу принадлежащих им простых и привилегированных акций, а также глобальных депозитарных расписок, истек 9 августа.

В результате проведения сделок купли-продажи простых и привилегированных акций ККБ, а также глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются выпущенные простые и привилегированные акции ККБ, Народным банком были приобретены 13 687 609 штук простых акций по цене Т142,67 за одну акцию, 31 311 штук привилегированных акций по цене Т71,55 за одну акцию, 3 081 552 глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются выпущенные простые акции ККБ, по цене $0,86 за одну штуку и 14 655 549 глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются выпущенные привилегированные акции ККБ, по цене $0,43 за 1 штуку.

Таким образом, по состоянию на 29 августа этого года Народный банк стал владельцем 99,72% простых акций и 23,55% привилегированных акций Казкоммерцбанка, находящихся в обращении.