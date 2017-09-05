Государства ОДКБ обсудили координацию позиций на 72-й сессии генассамблеи ООН

Алматы. 5 сентября. КазТАГ – Представители стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили координацию позиций на 72-й сессии генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«4 сентября 2017 года в Москве под председательством Республики Беларусь прошли консультации представителей государств-членов ОДКБ, посвященные координации позиций стран-членов организации договора о коллективной безопасности на предстоящей 72-й сессии генеральной ассамблеи ООН», — говорится в сообщении МИДа.

Отмечается, что в ходе дискуссии были обсуждены актуальные аспекты участия ОДКБ в миротворческой деятельности ООН, положение в Афганистане и перспективы антитеррористической работы в рамках ООН.

Также сообщается, что участники мероприятия подтвердили готовность к тесному взаимодействию по всему спектру повестки дня генассамблеи ООН.

5 сентября консультации продолжатся в формате СНГ.