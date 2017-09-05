Интеллектуальная система видеоконтроля нарушений ПДД включится в работу в Астане с 15 сентября

Астана. 5 сентября. КазТАГ — Интеллектуальная система видеоконтроля нарушений правил дорожного движения (ПДД) включится в работу в Астане с 15 сентября, сообщила пресс-служба столичного акимата.

«15 сентября 2017 года в 00:00 часов в Астане запускается процедура возбуждения административных дел по фактам нарушения правил дорожного движения (ПДД), зафиксированных сертифицированным оборудованием фото- и видеофиксации «Сергек», — говорится в сообщении во вторник.

Так, первоначально система будет фиксировать превышение скоростного режима, проезд по выделенной полосе для общественного транспорта и пересечение стоп-линий.

На данный момент в новую систему интегрированы 3 тыс. камер, которые уже фиксируют и передают видеоданные в круглосуточном режиме для контроля и обработки в ситуационный центр. До конца года заработают еще 4 тыс. камер в местах массового скопления людей и 6 тыс. камер фото- и видеофиксации «Сергек», устанавливаемые на 400 перекрестках и 300 линейных участках города.

При этом отмечается, что на особый контроль системой «Сергек» взяты участки близ учебных заведений и детских садов.

Кроме того, с 15 сентября владельцы иногороднего или иностранного транспорта, совершившие от двух и более нарушений ПДД, зафиксированных системой «Сергек», будут оповещаться о нарушении патрульными бригадами полиции. Определить местонахождение автотранспорта полицейские смогут через мобильное приложение, связанное с системой фото- и видеофиксации.

Система «Сергек» — сеть модулей видеофиксации, контролирующих ключевые зоны городского пространства: автотрассы, площади, транспортные развязки, придомовые территории. Включает систему записи и распознавания изображений, интеллектуальную систему обработки и анализа информации.