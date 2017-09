Забудьте про нашу ошибочную дружбу с Саудовской Аравией: Иран — наш естественный союзник

Ваххабизм, спонсируемый Эр-Риядом, представляет собой самую серьезную угрозу для безопасности и ценностей Запада

Британский журнал Spectator опубликовал аналитическую статью Джона Р.Брэдли под названием «Forget our misguided friendship with Saudi Arabia: Iran is our natural ally» — «Забудьте нашу ошибочную дружбу с Саудовской Аравией: Иран — наш естественный союзник».

В предисловии к ней говорится так: «Ваххабизм, спонсируемый Эр-Риядом, представляет собой самую серьезную угрозу для безопасности и ценностей Запада».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «В прошлом месяце бывший глава разведывательного агентства MI5 Джонатан Эванс предупредил, что Британия будет иметь дело с угрозой исламистского террора в течение, по меньшей мере, 30 лет. Только самому зашоренному наблюдателю было бы трудно понять то, в чем же заключаются причины его беспокойства.

Ибо в условиях приближения краха террористической группировки ИГИЛ тысячи джихадистов, находящихся под влиянием ваххабитской идеологии халифата, возвращаются в Британию и Европу, преисполненные верности мечте истреблять неверных. Наша цивилизация сталкивается с настоящей экзистенциальной угрозой. Волна террористических актов прокатилась по Европе в течение года. Атакам террористов за это время подверглись Испания, Финляндия, Великобритания и Бельгия. С начала года каждую неделю в Европе происходит, как минимум, один серьезный джихадистский инцидент.

Появившийся недавно отчет, замалчиваемый британскими властями, свидетельствует о том, что большая часть финансирования, предназначенного для тех британских мечетей, которые продвигают исламистский экстремизм и в решающей мере способствуют радикализации доморощенных джихадистов, поступает из Саудовской Аравии и других арабских стран Персидского залива, которые также придерживаются одиозной ваххабитской идеологии.

Эти выводы совпадают с заключениями всеобъемлющих исследований касательно расширения деятельности исламистского экстремизма как здесь, в Великобритании, так и в Европе. Их авторы особенно отмечают распространение спонсируемого Саудовской Аравией ваххабизма, характеризуя такое явление как самую серьезную угрозу нашей безопасности и нашим ценностям. Все это было равным образом проигнорировано теми, кто правит страной от нашего имени.

Как и Саудовская Аравия, Иран, в котором доминируют шииты, — это отсталая теократия, управляемая злобными стариками, которые под прикрытием религии стремятся ограничить свободу своих людей и разграбить богатства своей страны. В обеих странах грубо нарушаются права человека. Но на этом сходства заканчиваются. В Саудовской Аравии немусульманам запрещено публично отправлять свои религиозные обряды, тогда как в Иране права христиан и евреев защищаются Конституцией. (В качестве одного из моих самых ярких впечатлений о регионе вспоминается общение с представителями еврейских общин в Тегеране и Исфахане).

Шииты, подобно евреям и не в пример ваххабитам, вовсе не стремятся обращать всех других в свою религию; и иранцам даже хватает порядочности — если так можно выразиться – делать разницу между Израилем и евреями при антисионистской правительственной риторике.

В действительности единственные люди, которых воины ИГИЛ стремятся убивать в еще большей степени, чем представителей Запада, — это шииты. Мы же, зная об этом, должны взять на вооружение принцип «Враг моего врага — мой друг». Давайте начнем практиковать жесткий разгон всех манифестаций ваххабизма и дадим тем самым саудовцам со всей отчетливостью понять, что они нас вконец достали своим финансированием террора. Давайте одновременно отменим санкции, введенные против Тегерана.

В таком случае мы можем опираться на связи с Ираном в форме обмена обширными разведданными и тесное военное сотрудничество с США. И это — самый надежный способ убеждения Тегерана к отказу от каких-либо остаточных ядерных амбиций, которые, возможно, у него имеются. Пусть Британия наконец-то освободится от втягивания в катастрофические военные интервенции Вашингтона на Ближнем Востоке и в его обманчивые альянсы с Саудовской Аравией и ее ваххабитскими агентами.

Только так мы можем противостоять реальным движущим силам исламистского террора. Мы в этом случае также обеспечим себе наилучшие шансы в плане извлечения выгод из инвестиционного потенциала Ирана, оцениваемого в $600 миллиардов, при отмене введенных против него санкций».

