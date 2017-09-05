Председатель концерна Shell вступил в должность в Казахстане

Алматы. 5 сентября. КазТАГ — Оливье Лазар вступил в должность председателя концерна Shell в Казахстане, говорится в сообщении компании.

«1 сентября 2017 года О. Лазар вступил в должность председателя концерна Shell в Казахстане. С сферу ответственности О. Лазара входит общее управление деятельностью компании в Республике Казахстан», — указано в распространенном сообщении.

О. Лазар имеет более чем 30-летний опыт работы в концерне Shell. До нового назначения с 2013 года он занимал должность председателя концерна Shell в России.

Ранее О. Лазар занимал различные руководящие должности в таких подразделениях, как инжиниринг, контракты и закупки, стратегия и планирование, а также развитие новых направлений бизнеса в Великобритании, Нидерландах, Габоне, Брунее, Омане, Австралии, США и России.

Shell – международный концерн, объединяющий энергетические и нефтехимические компании, штаб-квартира которого находится в Гааге.

В Казахстане концерн Shell принимает участие в 4-х проектах: соглашение о разделе продукции по Северному Каспию (доля участия – 16,81%); окончательное соглашение о разделе продукции Карачаганакского месторождения (29,25%), СРП по разработке лицензионного участка «Жемчужина» в казахстанском секторе Каспийского моря (55%) и Каспийский трубопроводный консорциум (7,4%).

Офисы Shell расположены в Астане, Актау и Атырау.