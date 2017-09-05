Алматы. 5 сентября. КазТАГ – Капитан команды сборной Костанайской области по кикбоксингу арестован по подозрению в убийстве, сообщила пресс-служба областного суда.

«Судом г.Рудного санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении К., который, являясь мастером спорта по кикбоксингу, членом основной сборной РК, капитаном команды сборной Костанайской области по кикбоксингу, подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.106 ч.3 УК РК», — говорится на сайте суда во вторник.

Так, согласно материалам дела, на праздновании дня города 20 августа около 01.00 часов, К., находясь в культурно-развлекательном центре «Горняк», расположенном в Рудном, «нанес удар рукой в голову Д., причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, вдавленного перелома лобно-височной кости слева, ушиба и размозжения вещества головного мозга, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни».

23 августа потерпевший скончался в реанимации Рудненской городской больницы.