Конфликт на стройке «Абу Даби плаза» в Астане не исчерпан

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Адвокат Толеген Шаиков: «Депортация индийцев на руку тем, кто хочет скрыть причины конфликта»

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