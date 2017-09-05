Конфликт на стройке «Абу Даби плаза» в Астане не исчерпан 05.09.2017 17:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 134 0 Адвокат Толеген Шаиков: «Депортация индийцев на руку тем, кто хочет скрыть причины конфликта» comments powered by HyperComments Похожие материалы: В Астане силовые структуры локализовали конфликт между охранниками и строителями «Абу-Даби плаза» Индийская сторона удовлетворена ходом расследования инцидента на «Абу-Даби плаза» — МИД «Президент — всем ветвям власти: Берите инициативу в свои руки!». «Бытовой национализм: вялотекущая болезнь или острый криз?». «Инцидент в «Абу-Даби Плаза»: пять выводов» После драки рабочих в Астане в полицию доставлены 8 человек, двое госпитализированы с ушибами По факту драки на стройке в Астане возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство»