Медленнее всего к отопительному сезону готовятся в Астане, Алматинской и Карагандинской областях

Астана. 5 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров. Медленнее всего к отопительному сезону в Казахстане готовятся в Астане, Алматинской и Карагандинской областях, отметил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.
«Касательно теплоисточников (…) запланирован ремонт 10 326 автономных котельных, из них подготовлено 9 736 котельных (94,3%). Низкие темпы работ в сравнении с другими регионами наблюдаются в Астане (83,3%), Алматинской (84,6%) и Карагандинской (90,1%) областях», — сказал во вторник Ж. Касымбек в ходе заседания правительства.
Относительно подготовки тепловых сетей, по словам министра, из запланированных 2113 км на текущий период отремонтировано 2 тыс. км тепловых сетей, или 94,7%.
«Из них: текущий ремонт – 1765 км; капитальный ремонт – 135,8 км; реконструкция – 99,8 км. На текущий период тепловые сети Алматинской, Атырауской и Северо-Казахстанских областей имеют готовность ниже 85%», — констатировал Ж. Касымбек.comments powered by HyperComments