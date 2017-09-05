Медленнее всего к отопительному сезону готовятся в Астане, Алматинской и Карагандинской областях

Астана. 5 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Медленнее всего к отопительному сезону в Казахстане готовятся в Астане, Алматинской и Карагандинской областях, отметил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

«Касательно теплоисточников (…) запланирован ремонт 10 326 автономных котельных, из них подготовлено 9 736 котельных (94,3%). Низкие темпы работ в сравнении с другими регионами наблюдаются в Астане (83,3%), Алматинской (84,6%) и Карагандинской (90,1%) областях», — сказал во вторник Ж. Касымбек в ходе заседания правительства.

Относительно подготовки тепловых сетей, по словам министра, из запланированных 2113 км на текущий период отремонтировано 2 тыс. км тепловых сетей, или 94,7%.