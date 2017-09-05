В Астане, Алматы и Бишкеке пройдет VII международный фестиваль искусств «Японская осень»

Алматы. 5 сентября. КазТАГ – В Астане, Алматы и Бишкеке пройдут концерты VII международного фестиваля искусств «Японская осень», сообщили организаторы мероприятия.

«В этом году фестиваль («Японская осень» — КазТАГ) расширяет свои границы, концерты пройдут с 15 по 26 сентября не только в Астане, Алматы, но и в Бишкеке», — говорится в распространенном сообщении.

Как отмечается, в этом году в рамках фестиваля выступит известный японский пианист Котаро Фукума, неоднократно побеждавший в международных конкурсах. Для фестиваля в Казахстане музыкант подготовил программу из произведений европейской, японской, русской и казахской классики. В Бишкеке он выступит в сопровождении президентского камерного оркестра «Манас».

Кроме того, в Бишкеке пройдет концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана. Основу их репертуара составят произведения японских авторов.

Завершится фестиваль неделей японских фильмов в Алматы, в рамках которой покажут такие картины, как «Ушедшие» (режиссер Едзиро Такита), «Кикуджиро» (Такеши Китано), «Затойчи» (Т.Китано) и др.