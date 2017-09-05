«Президент — всем ветвям власти: Берите инициативу в свои руки!». «Бытовой национализм: вялотекущая болезнь или острый криз?». «Инцидент в «Абу-Даби Плаза»: пять выводов»

Сетевой Казахстан. 5 сентября 2017г.

TIME . KZ . «Президент — всем ветвям власти: Берите инициативу в свои руки!» — В понедельник Нурсултан НАЗАРБАЕВ открыл третью сессию парламента шестого созыва. В новом сезоне депутатам и кабмину придется нивелировать изъяны в вводимом институте обязательного соцмедстрахования, устранять огрехи в правоохранительной системе, ломать голову над цифровизацией страны, обеспечивать информированность всего общества о проводимых реформах, доступно разъяснять важность принципиально новых для народа законов.

Петр СВОИК – «Алга — в прошлое» — То есть внутренняя экономика на внешней подпитке в целом поднялась, обросла своими производствами… но и затратами. И в целом ситуация выглядит так, как если бы нам в нажитый со всякими наворотами автомобиль вдруг вернули мотор от забытого “жигуленка”. С которым не то что от нового кризиса не убежать — от старого-то далеко не отъехать…

«Вы выбрали единственно верный путь» — О развитии двустороннего сотрудничества, казахстанской экономике, коррупции, трехъязычном образовании — на эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью газете “Время” отвечает генеральный секретарь казахстанско-австрийского общества Дитмар ФЕЛЬНЕР — Чтобы поставить экономику на рельсы, вы выбрали единственно верный путь, сфокусировавшись на индустриализации, диверсификации. В Австрии, кстати, в последние два года тоже идет замедление темпов экономического роста.

IA — CENTR . RU . Андрей КАРПОВ – «Казахстан-2017: новый политический сезон стартовал без сенсаций» — 4 сентября в Астане прошло заседание палат парламента РК, на котором выступил президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ. По мнению местных экспертов, пауза между весенним и осенним циклами политической жизни Казахстана оказалась очень краткой – почти весь июль и август шли совещания, рабочие встречи, президент выступал с публичными оценками текущей экономической ситуации. Поэтому основные тренды на осень уже были понятны и приняты аналитикам – особенно после информации о ходе закрытого августовского совещания с участием акимов и министров.

KZ . EXPERT . «Как не зайти в тупик с транзитом» — В Казахстане транзита власти в виде технической замены Назарбаева 01 на Назарбаева 02 не будет, считает известный казахстанский правозащитник Евгений ЖОВТИС. Он надеется, что процесс будет идти через попытки выстроить институциональную систему сдержек и противовесов, которая бы обеспечила элите гарантии безопасности.

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Нацбанк случайно подсказал, в какую валюту надо инвестировать казахстанцам» — Сообщение ЕНПФ о том, что в июле за счет накоплений вкладчиков этого государственного монополиста было приобретено облигаций Казначейства США почти на миллиард долларов, ясно дало понять, на какую валюту нужно ставить сейчас казахстанцам.

«40 млрд тенге из ЕНПФ «разошлись» по казахстанским компаниям» — ЕНПФ пытался вернуть эти деньги через суды, но безуспешно. Одним из ярких процессов в этой попытке стал суд с компанией «Имсталькон».

«Бытовой национализм: вялотекущая болезнь или острый криз?» — Бытовой национализм присутствует в любой стране среди любых этнических групп. Но если общество само по себе здорово, если экономические и социальные условия, а также уровень грамотности высоки, то это обычно не видно. Проблема есть, но в зачаточном состоянии. Политолог Айдос САРЫМ сравнивает благополучие общества с человеческим здоровьем. Если оно в порядке, то о нем особо и не говорят. Паниковать начинают, когда появляются симптомы каких-нибудь болезней. И если лечить правильно, все закончится благополучно. Но если запустить — неминуем кризис. Когда же речь идет об обществе — то социальный взрыв. И если бытовой национализм начал проявляться чаще и ярче, это как раз тревожный симптом.

SAYASAT . ORG . «Инцидент в «Абу-Даби Плаза»: пять выводов» — Как и в случае с прошлогодними земельными митингами правоохранительные органы отработали исключительно в рамках приказов. Несмотря на эмоции «наших бьют», невольно подталкивающие подыграть соотечественникам, силы правопорядка удержали желающих устроить возмездие иностранным рабочим, произвели задержания активистов, восстановили общественный порядок – что и требуется от органов правопорядка для недопущения массовых беспорядков. Теперь же аппарату принуждения предстоит доказать свою беспристрастность и при дальнейшем разборе полета.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Как подрядчик "Абу-Даби Плаза" получил большую квоту на иностранных рабочих» — Восемь лет назад глава правительства Карим Масимов подписал постановление, которое одобрило межправительственное соглашение между Казахстаном и ОАЭ касательно строительства комплекса "Абу-Даби Плаза". Правительство Эмирата Абу-Даби владеет крупным пакетом акций компании Aldar Properties PJSC, которая занимается возведением столичного небоскреба. В пунктах соглашения говорится, что компании разрешается привлекать и нанимать иностранных работников на любой стадии реализации объекта строительства, а общее их общее количество не должно превышать 6 600 человек.

«Айсултан Назарбаев: Я позволил себе самую ужасную и глупую слабость» — Внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Айсултан — рассказал как страдал от наркомании и кто помог ему излечиться.

CAMONITOR . COM . «Постановление судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан» — Генеральный Прокурор, не оспаривая доказанность вины ГАБДУЛЛИНА Б.К. и квалификацию его действий в содеянном, в протесте указывая, что ему назначено чрезмерно мягкое наказание, просит приговор изменить и назначить ему 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества…

До начала рассмотрения дела протест отозван Генеральным Прокурором…

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.488 ч.6, 489 ч.1 п.4) и 496 УПК, судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан, ПОСТАНОВИЛА: Протест Генерального Прокурора Республики Казахстан по уголовному делу в отношении осужденного ГАБДУЛЛИНА Бигельдина Кайрдосовича возвратить без рассмотрения.

CARAVAN . KZ . «Какая печальная судьба ждет Казахстан после исчезновения Каспийского моря — Сатпаев и Елеусизов» — Как полное высыхание северной части Каспийского моря может отразиться на экологической, экономической и геополитической обстановке в Казахстане рассказали эксперты.

FORBES . KZ . «Байбек сделал Алматы самым конкурентоспособным регионом страны» — Forbes.kz представляет участников рейтинга конкурентоспособности регионов Казахстана, первое место в котором заняла южная столица.

EXCLUSIVE . KZ . «Причуды казахстанского экспорта» — Объёмы казахстанского экспорта упали в два раза. Что ещё страна может предложить миру кроме нефти и металла? О том, какие практические новеллы содержит новая экспортная стратегия, с чем она сопряжена и от чего объективно зависит ее реализация в интервью рассказал экономист-консультант Жанболат ДОСЖАНОВ.

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