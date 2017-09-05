Казахстанцев снабдили памяткой для профилактики опасных заболеваний при поездках за рубеж

Астана. 5 сентября. КазТАГ – Комитет охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК опубликовал памятку по профилактике особо опасных инфекционных заболеваний при пребывании казахстанских туристов за рубежом, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации комитета, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, эпидемиологическая ситуация в мире остается напряженной. В связи с этим медики напомнили о существующих для туристов рисках и основных мерах профилактики особо опасных инфекционных болезней.

В частности, в целях профилактики рекомендуется: использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, не употреблять лед, приготовленный из сырой воды, посещать только известные и зарекомендовавшие себя места общественного питания.

Фрукты, овощи хорошо промывать кипяченой или бутилированной водой, в свою очередь мясо, рыба, морепродукты должны употребляться после термической обработки. При этом перед едой необходимо тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками для рук (санитайзеры).

«Купаться необходимо только в бассейнах или специальных водоемах. Места проживания (комната, номер отеля и тому подобное) должны быть недоступны для комаров (москитные сетки, инсектицидные средства, репелленты)», — рекомендуют медики.

Кроме того, во время прогулки на природе, где возможны укусы клещей, необходимо одевать одежду светлых тонов с длинными рукавами, брюки, длинное платье, на открытые части тела наносить репелленты. При ухудшении состояния здоровья во время или по возвращении из поездки следует обязательно обращаться к врачу.

Согласно представленным данным, в настоящее время в мире зарегистрированы случаи: чумы — заболел 71 человек, из них в 27 случаях заболевание завершилось летальным исходом; холера – в 18 странах мира отмечено 19 015 случаев, из них 2671 с летальным исходом; сибирская язва — в 10 странах мира, в которых заболело 262 и умерло 49 человек.

Желтая лихорадка зафиксирована в 4 странах, в которых заболело 767 человек, умерло 429, лихорадка Ласса — в 5 странах, где заболело 85 человек, умерло – 62, лихорадка Эбола — в Конго, где заболело 48 человек, из которых 8 умерло, лихорадка Чикунгунья — в 12 странах мира, заболело 5649 человек, перечислили в комитете.

Заболевания туляремией зафиксированы в России и США — 12 случаев, малярией заболели 6694 человека, в том числе 28 — с летальным исходом. Лихорадкой Денге в мире заболели 268 317 человек, из них 1596 – умерли, при этом заболевание зарегистрировано в 12 странах Америки, 2 странах Африки, 14 странах Азии, России и 8 странах Океании.

Птичий грипп А(Н7N9) зарегистрирован в Китае — 121 случай, 30 — с летальным исходом. Птичий грипп А(Н5N1) зарегистрирован в Индонезии — 1 случай, и Египте — 1. Свиной грипп А(Н1N1) зарегистрирован в Индии (3 случая) и Мьянме (6 случаев), все с летальным исходом.

Коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) зарегистрирован у 27 больных в 4 странах Азии, 7 – с летальных исходом. Лихорадкой Зика в мире заболелм 218 976 человек, из них 35 – умерли. Данное заболевание зарегистрировано в Анголе, 53 странах Америки, 3 странах Азии и России.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка зарегистрирована в 3 странах Африки, 6 странах Азии и 2 странах Европы — всего 72 случая.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом зафиксирована в России — 105 случаев, японский энцефалит — в странах Азии, 307 случаев, из которых 44 – летальных, и в Австралии — 1 летальный случай. Клещевой энцефалит зарегистрирован в Латвии, России и во Франции – всего 44 случая. Хантавирус зарегистрирован в 4 странах Америки — 19 случаев, 2 летальных.