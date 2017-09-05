Астана. 5 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . В Казахстане потребители задолжали Т13 млрд за коммунальные услуги, сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

«По состоянию на август 2017 года задолженность потребителей за коммунальные услуги по Казахстану составила 13 млрд 580 млн тенге. Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в следующих регионах: в Алматы — 3 млрд тенге, в Мангистауской области — 1 млрд 894 млн тенге, Павлодарской области — 858 млн тенге, Южно-Казахстанской области — 3 млрд 702 млн тенге», — сказал Ж. Касымбек на заседании правительства во вторник.

По его данным, уже к 15 октября акиматы Алматы и Астаны, а также все остальные регионы полностью завершат подготовку всех объектов, в том числе автономных котельных и инженерных сетей.