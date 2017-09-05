Строить школы в Казахстане мешают «дяди, играющие в тендер» — Сагинтаев

Астана. 5 сентября. КазТАГ – Нургуль Жигер . Сроки строительства школ и освоение средств, выделенных на эти цели из Нацфонда, срываются из-за «игр в тендер», считает премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Ситуация каждый раз повторяется, сколько бы мы ни говорили, а деньги не осваиваются, в основном из-за позднего проведение тендеров. Получается, что пока взрослые дяди «играют в тендер», дети страдают. Надо что-то делать с этим. Дети хотят учиться в новых школах», — сказал Б. Сагинтаев на заседании правительства во вторник.

Он дал задание первому вице-премьеру Аскару Мамину и вице-премьеру Ерболату Досаеву проработать вопрос с тендерами по школам и «сломать схему», по которой затягиваются тендеры.

Как сообщил на заседании правительства министр образования и науки Ерлан Сагадиев, ожидаемое неосвоение средств, выделенных из Нацфонда на строительство школ, в 2017 году составляет около Т3 млрд.