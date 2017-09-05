В Алматы и Павлодарской области обнаружены подпольные цеха по изготовлению алкогольной продукции

Алматы. 5 сентября. КазТАГ — В Алматы и Павлодарской области выявлены подпольные цеха по изготовлению поддельной алкогольной продукции.

«28 августа 2017 года сотрудники СЭР ДГД г. Алматы при проведении оперативно-розыскного мероприятия пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок», — говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.

Как отмечается, установлено, что гражданин А. организовал деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции (путем разбавления спирта с водой) с использованием поддельных учетно-контрольных марок (УКМ) в нежилом помещении, расположенном во дворе частного жилого дома в Алатауском районе.

Также сообщается, что в ходе осмотра обнаружена и изъята готовая алкогольная продукция в ассортименте торговых марок «Белая лошадь», «Черная лошадь», «Тайга», «Беленькая», «Байкал» — всего более 1350 бутылок с наклеенными марками сомнительного происхождения. Также были изъяты УКМ сомнительного происхождения в количестве более 1,5 тыс. штук, стаканчики-насадки и наклейки на водку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 233 ч. 2 УК РК.

Другие подпольные цеха по изготовлению поддельной алкогольной продукции были обнаружены в с. Кенжеколь и в Павлодаре. По информации пресс-службы прокуратуры Павлодарской области, «уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом алкогольной продукции на территории Павлодарской области, направлено в суд».

«Досудебным расследованием установлено, что в состав ОПГ вошли 5 участников, 4 из которых женщины. В отношении 4 активных участников избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте прокуратуры в понедельник.

Также уточняется, что поставка необходимого сырья (спирта, бутылок, наклеек) осуществлялась в основном из Восточно-Казахстанской области, жидкость в цехе разливали по бутылкам, клеили учетно-контрольные марки и уже готовую продукцию распространяли в Павлодаре и на территории области. В день производительность составляла ориентировочно 2 тыс. бутылок алкогольной продукции, в основной части — это водка марки «Новая».

«Деяния подозреваемых квалифицированы по ст.262 ч.1, 2 (создание и руководство организованной группой), 233 ч.2 (использование поддельных учетно-контрольных марок), 214 ч.2 п.1 УК (незаконное предпринимательство), 218 ч.3 (легализация имущества, добытого преступным путем). По делу определены процессуальные прокуроры. В ходе расследования наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более Т108 млн», — добавляет пресс-служба.

Между тем, максимальное наказание по данным статьям предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.